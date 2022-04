Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Νεκρός οδηγός μηχανής που έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 18:30 όταν ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα στη συμβουλή των οδών Γ. Παπανδρέου με 25ης Μαρτίου.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη λίγο μετά τις 18:30 όταν ο οδηγός της μοτοσυκλέτας έπεσε πάνω σε σταθμευμένα οχήματα στη συμβουλή των οδών Γ. Παπανδρέου με 25ης Μαρτίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν παρέλαβε τον άτυχο άνδρα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αυτός ήταν ήδη νεκρός και διακομίσθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» για να διαπιστωθεί ο θάνατος του αλλά και για την αναγνώριση από τους οικείους του που ήδη βρίσκονται εκεί.

Να σημειωθεί ότι περίπου στο ίδιο σημείο, στις 30/10 του 2021 είχε χάσει τη ζωή του σε τροχαίο ένας άλλος μοτοσυκλετιστής, ο οποίος εργαζόταν ως διανομέας.

Το εν λόγω περιστατικό το οποίο είναι βέβαια διαφορετικής υφής διότι ο 47χρονος αναβάτης παρασύρθηκε από ΙΧ που είχε αναπτύξει πολύ μεγάλη ταχύτητα επί της οδού Γ. Παπανδρέου, θυμίζει την επικινδυνότητα που κρύβει ο συγκεκριμένος δρόμος.

Επίσης αξίζει να σημειωθεί, στην προέκταση της Γ. Παπανδρέου, επί της οδού Αδριανουπόλεως δηλαδή, την προηγούμενη εβδομάδα, λόγω σοβαρών τροχαίων που έχουν σημειωθεί επίσης στην περιοχή, η Τροχαία Θεσσαλονίκης, μαζί με τον δήμαρχο Καλαμαριάς, Γιάννη Δαρδαμανέλη διενήργησε ελέγχους στους οδηγούς με ραντάρ.

πηγή: grtimes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά: Κέρασε κρασί τον γείτονα με... drone (βίντεο)

Τουρκία: Συντριβή αεροσκάφους σε γειτονιάς τα Προύσας (εικόνες)

Κατερίνα Μονογυιού: Η συγκινητική ανάρτηση για τη γιορτή του αδερφού της