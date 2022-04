Ηράκλειο

Σταλίδα - Εργατικό δυστύχημα: Πατέρας δύο παιδιών ο άτυχος άνδρας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα για τον άνδρα που έχασε την ζωή του, σε εργατικό δυστύχημα, στην Σταλίδα.

Στο πένθος έχει βυθιστεί η τοπική κοινωνία του Ηρακλείου εν γένει μετά το νέο εργατικό δυστύχημα που συνέβη χτες με θύμα έναν 51χρονο πατέρα δύο παιδιών.

Ο άτυχος άνδρας τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι όταν έπεσε από ύψος 5 μέτρων καθώς προσπαθούσε να τοποθετήσει σκαλωσιά στο σημείο του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες συντήρησης σε μία πινακίδα σε ξενοδοχείο της Σταλίδας.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τον άτυχο άνδρα και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Δυστυχώς, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, ο 46χρονος υπέκυψε στα τραύματά του βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του.

Η ανακοίνωση από το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου

"Ένα ακόμα εργατικό δυστύχημα, με θύμα έναν 51χρονο συνάδερφο, που εκτελούσε οικοδομικές εργασίες σε ξενοδοχείο της Σταλίδας, έρχεται να βυθίσει στο πένθος το Εργατικό Κέντρο Ηρακλείου.

Πρόκειται για έναν 51χρονο, πατέρα δύο παιδιών, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα στο κεφάλι, πέφτοντας από ύψος 5 μέτρων, στην προσπάθειά του να τοποθετήσει σκαλωσιά στο σημείο του δυστυχήματος.

Ο συνάδελφος παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών του ΕΚΑΒ και του ΠΑΓΝΗ, όπου μεταφέρθηκε σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση έχασε την μάχη που έδινε για να κρατηθεί στην ζωή.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της Επιθεώρησης Εργασίας και του Εργατικού Κέντρου Ηρακλείου, προκειμένου κάνουν αυτοψία και να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίος ο 51χρονος έχασε την ζωή του.

Το ΕΚΗ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια του θύματος.

Παράλληλα, καλεί την κυβέρνηση να ενισχύσει άμεσα το ΣΕΠΕ, προκειμένου να εντατικοποιηθούν οι έλεγχοι, πρωτού η «μαύρη» λίστα των θυμάτων των εργατικών δυστυχημάτων μεγαλώσει ακόμα περισσότερο.

Τα ανύπαρκτα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας θα πρέπει εδώ και τώρα να θορυβήσουν τις αρμόδιες αρχές και να σταματήσουν να προσπερνούν το πρόβλημα, θέτωντας σε κίνδυνο τις ζωές 10άδων συναδέλφων μας".

Πηγή: cretapost.gr

Τροχαίο - Νέα Ιωνία: φονική “βουτιά” αυτοκινήτου από γέφυρα (εικόνες)

Τροχαίο με τραυματίες αστυνομικούς της ΔΙ.ΑΣ. (εικόνες)

Σιγκαπούρη: εκτέλεση άνδρα με νοητική υστέρηση για διακίνηση ναρκωτικών (εικόνες)