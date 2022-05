Λάρισα

Φάρσαλα: “Υπάλληλοι” της ΔΕΗ “ξάφρισαν” ηλικιωμένο

Πώς οι δράστες κατάφεραν να ξεγελάσουν τον ηλικιωμένο και να του αποσπάσουν όλες τις οικονομίες του

Τις οικονομίες μιας ζωής, ενός 89χρονου συνταξιούχου και κατοίκου μικρού οικισμού στα Φάρσαλα, έκλεψαν άγνωστοι στις 12:00 χθες το μεσημέρι (29-04-2022) με το πρόσχημα του υπαλλήλου της ΔΕΔΔΗΕ (πρώην ΔΕΗ).

Ένας λοιπός εκ των δραστών παριστάνοντας τον υπάλληλο έπεισε τον ηλικιωμένο ότι θα προχωρούσε σε εργασίες συντήρησης του δικτύου μέσα στο σπίτι και για λόγους «ασφαλείας» του ζήτησε να τοποθετήσει σε μια μαξιλαροθήκη, πάνω στο κρεβάτι του υπνοδωματίου, όσα χρήματα είχε όπως και όλα τα χρήσιμα έγγραφα.

Προκειμένου να προστατευθούν - όπως ισχυρίζονται οι απατεώνες - σε περίπτωση βραχυκυκλώματος κατά της εκτέλεση εργασιών. Ο 89χρονος δυστυχώς πείσθηκε και πάνω στη μαξιλαροθήκη, εκτός από διάφορα ατομικά έγγραφα άφησε το χρηματικό ποσό των 10.700 ευρώ.

Με αποτέλεσμα ο δράστης να πάρει τη μαξιλαροθήκη και να διαφύγει με τα κλεμμένα χρήματα επιβιβαζόμενος σε ένα πολυτελές τζιπ, που οδηγούσε ο συνεργός του.

πηγή: εφημερίδα «Ελευθερία»

