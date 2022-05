Μαγνησία

Τροχαίο - Βόλος: Αυτοκίνητο έπεσε σε χαντάκι

Που έγινε το σοβαρό τροχαίο ατύχημα

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο εθνικό δίκτυο Βόλου – Αγχιάλου, στη Χρυσή ακτή Παναγιάς. ΙΧ αυτοκίνητο για άγνωστο λόγο ξέφυγε της πορείας του και έπεσε σε χαντάκι.



Ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον οδηγό στο νοσοκομείο του Βόλου, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύμα στο κεφάλι. Προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος διενεργεί το τμήμα Τροχαίας Βόλου.

