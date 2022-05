Ηράκλειο

Ηράκλειο: Φωτιά στην ΒΙΠΕ (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσε ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής που ήδη επιχειρεί για την κατάσβεση της φωτιάς.

Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη φωτιά στην Βιομηχανική Περιοχή Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν νωρίς το απόγευμα όταν στο Κέντρο Συλλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών εκδηλώθηκε μεγάλη πυρκαγιά.

Οι μαρτυρίες κάνουν λόγο πως ακούγονται συνεχώς εκρήξεις από το πύρινο μέτωπο ενώ ο πυκνός καπνός έχει σκεπάσει σχεδόν τα πάντα.

Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν πως δύο ώρες από την έναρξη της πυρκαγιάς σε επιχείρηση της Βιομηχανικής Περιοχής (ΒΙΠΕ) Ηρακλείου, οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν να την οριοθετήσουν στο τμήμα του σκραπ (ανακύκλωση οχημάτων) και να περιορίσουν τον κίνδυνο επέκτασης της σε γειτνιάζουσες επιχειρήσεις.

Στο σημείο από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, περίπου στις 5 το απόγευμα, βρέθηκαν 16 οχήματα της Πυροσβεστικής με 60 άνδρες που εξακολουθούν να επιχειρούν.

Αποκλεισμένοι εξακολουθούν να παραμένουν από την Αστυνομία δρόμοι της βιομηχανικής ζώνης, ενώ ο διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Κρήτης Γιώργος Τσικαλάς ανέφερε ότι οι δυνάμεις θα παραμένουν για όσο χρειαστεί ώστε η φωτιά να κατασβεστεί.

Σημειώνεται πως η επιχείρηση στη ΒΙΠΕ έχει υποστεί πολύ σοβαρές και εκτεταμένες ζημιές από την πυρκαγιά.

πηγή: cretapost.gr

