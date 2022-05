Έβρος

Σουφλί: Μαθήτρια βραβεύεται για την αντιπολεμική ζωγραφιά της

Ο πόλεμος Ρωσίας - Ουκρανίας ήταν το θέμα του διαγωνισμού με σκοπό την προβολή και προώθηση της αξίας της Ειρήνης στην Ευρώπη.

Ειρήνια Τόξα” είναι ο τίτλος του Πανελλήνιου Σχολικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής, που διοργάνωσε η Παιδική Πινακοθήκη Ελλάδος, ανοιχτού για όλα τα σχολεία της χώρας αλλά και για τα σχολεία πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, με το οποίο συνεργάζεται και το Γενικό Λύκειο Σουφλίου την τελευταία πενταετία.

Το άγαλμα στην κεντρική πλατεία του Κιέβου, ερέθισε την φαντασία της μαθήτριας της Β’ τάξης Λυκείου Χριστίνας Τσημάρη, η οποία αποτύπωσε στον καμβά της ένα δράκο ο οποίος προσπαθεί να κατασπαράξει το άγαλμα.

Ο τίτλος που έδωσε στο έργο της είναι: «Όταν ο πόλεμος καταστρέφει τον πολιτισμό μας».

Η μαθήτρια όπως τόνισε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας η διευθύντρια του ΓΕΛ Σουφλίου, Ειρήνη Ξανθοπούλου, διακρίθηκε μαζί με άλλους 90 μαθητές απ’ όλη την Ελλάδα, από το νηπιαγωγείο μέχρι το Λύκειο.

Τα έργα των μαθητών φιλοξενούνται ήδη σε ειδικό εκθεσιακό χώρο στην Ελευσίνα, που θα αποτελεί πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2023, όπου σήμερα πραγματοποιείται εκδήλωση βράβευσης των διακριθέντων μαθητών με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής ημέρας.

Τα έργα θα συμπεριληφθούν σε ειδικό τόμο -λεύκωμα που θα φιλοξενείται στην Παιδική βιβλιοθήκη Ελλάδας.

«Τα παιδιά μέσα από τις δράσεις μας ως σχολείο πρέσβη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενεργοποιούνται δραστηριοποιούνται και επιστρατεύουν την φαντασία και την δημιουργικότητα τους κάνοντας θαύματα”, προσθέτει η κ. Ξανθοπούλου αναφέροντας ότι στις 10 Μαΐου πρόκειται να υλοποιηθούν άλλες δυο δράσεις στην περιοχή Σουφλίου, για την Ημέρα της Ευρώπης, όπως η πρόσκληση σχολείων της περιοχής Σουφλίου και Λαβάρων, όπου μέσα από το παιχνίδι και τον βιωματικό χαρακτήρα θα εμπεδώσουν τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ μέσα στην πόλη του Σουφλίου την ίδια μέρα μαθητές πρέσβεις θα ενημερώσουν τους πολίτες για το ίδιο θέμα.

πηγή: ertnews.gr

