Γυναικοκτονία – Καβάλα: Την έπνιξε και την αποχαιρετά με φωτογραφία του γάμου τους (εικόνες)

Την οργή των συγγενών και φίλων της 43χρονης προκάλεσε η ανάρτηση του γυναικοκτόνου, την ώρα της κηδείας της συζύγου του.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Την αντίδραση συγγενών και φίλων προκάλεσε «το θράσος», όπως λένε του 55χρονου δολοφόνου ο οποίος φέρεται να έκανε ανάρτηση στα social media μέσα από το νοσοκομείο της Καβάλας για την σύζυγο του, την οποία σκότωσε με τα ίδια του τα χέρια.

«Φεύγεις για πάντα εκεί ψηλά... Με σύννεφα στολισμένη... Ντυμένη νύφη στους θεούς...», έγραψε συνοδεύοντας την ανάρτηση με μια φωτογραφία από το γάμο τους.

Οι αρχές έχουν στα χέρια τους βίντεο από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας του καταστήματος και το εξετάζουν καρέ - καρέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, ο 55χρονος άρπαξε την σύζυγο του και την οδήγησε στο καμαράκι που είχε για να ξεκουράζεται. Παρέμεινε εκεί για 3.30 λεπτά. Τόσα φαίνεται πως χρειάστηκε για να της αφαιρέσει τη ζωή.

Στη συνέχεια βγαίνει και κινείται πάνω κάτω στο χώρο του φαρμακείου. Μετά ξανά μπαίνει μέσα και την έσυρε έξω. Μετά από λίγη ώρα άρχισε να αυτοτραυματίζεται.

Ο 55χρονος καθ'ομολογιαν δολοφόνος έχει διαφύγει πλέον τον κίνδυνο. Χθες έγινε και η επέμβαση για την αποκατάσταση στους τένοντες του... Πηγές του νοσοκομείου αναφέρουν ότι δεν είναι ομιλητικός. Το μόνο που είπε την πρώτη ημέρα είναι ότι η 43χρονη τον πρόσβαλε. Δεν ανοίγεται και δεν μιλάει παραπάνω.

Οι θεράποντες ιατροί θα τον εξετάσουν και αύριο προκειμένου να κρίνουν αν θα πάρει εξιτήριο για να οδηγηθεί την Τρίτη ενώπιον του εισαγγελέα.

