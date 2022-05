Λασιθίου

Σεισμός στην Κρήτη

Αναστάτωση από την πρωινή…. επίσκεψη του Εγκέλαδου, στο Λασίθι.

Εκ μέρους των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Ενιαίου Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ανακοίνωσε ότι σήμερα, στις 10:31 ώρα Ελλάδος, το σεισμολογικό δίκτυο κατέγραψε ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.1 στην κλίμακα Ρίχτερ.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 464 χλμ. ΝΝΑ των Αθηνών. Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 7.9 χιλιόμετρα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 76 χλμ. ΝΑ της Χρυσής Λασιθίου.

