Ηράκλειο

Κρήτη: άνδρας έπεσε σε φαράγγι

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι παρέλαβαν τον άτυχο άνδρα

Ατύχημα είχε ένας άνδρας καθώς περπατούσε σε φαράγγι της Κρήτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν λίγο πριν τις 12:00 το μεσημέρι όταν άνδρας 61 ετών ειδοποίησε μέσω του ευρωπαϊκού αριθμού έκτακτης ανάγκης.

Ο 61χρονος τουρίστας καθώς έκανε την πεζοπορία του στο φαράγγι του Μυλωνά, στην ανατολική Κρήτη, έπεσε με αποτέλεσμα να χτυπήσει στο πόδι, ενώ σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, φέρεται να έχει ανοικτό κάταγμα.

Στο σημείο έσπευσαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι παρέλαβαν τον άτυχο άνδρα και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο τραυματισμός του φέρεται να είναι σοβαρός χωρίς ωστόσο να εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία του.

πηγή: cretapost.gr

