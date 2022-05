Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε τσαντάκια

Έκλεβε μηχανές και τις χρησιμοποιούσε στις επιθέσεις του. «Πλούσια» η δράση του με διαδοχικές επιθέσεις τις τελευταίες μέρες.

Ένας 44χρονος ο οποίος εντοπίστηκε να επιβαίνει σε κλεμμένη δίκυκλη μοτοσικλέτα συνελήφθη χθες το απόγευμα, στη Θεσσαλονίκη.

Από την έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Καλαμαριάς, προέκυψε ότι ο 44χρονος με την κλεμμένη μοτοσικλέτα είχε προβεί σε δύο αρπαγές τσαντών και μία απόπειρα αρπαγής τσάντας στο κέντρο της πόλης, στις 13 και 14/5 ενώ στις 11 και 12 του μηνός είχε προβεί σε ακόμη τέσσερις αρπαγές τσαντών στην περιοχή της Καλαμαριάς με άλλη μοτοσικλέτα που είχε αφαιρέσει την προηγούμενη μέρα από την οδό Αγίου Δημητρίου.

Στην κατοχή του δράστη βρέθηκαν και κατασχέθηκαν κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό, τα οποία αποδόθηκαν στις παθούσες.

Ο 44χρονος, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του για κλοπές κατά συρροή, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.

