Δολοφονία στην Χίο: Δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση στον δράστη

Πότε αναμένεται να οδηγηθεί στην ανακρίτρια ο καθ' ομολογία δράστης. Το χρονικό της τραγωδίας.



Ποινική δικογραφία για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και για παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα, σχηματίσθηκε κατά του 28χρονου δράστη στη Χίο, ενώ την Τρίτη αναμένεται να οδηγηθεί στην ανακρίτρια.

Ο 40χρονος πατέρας δύο παιδιών δέχτηκε από τον 28χρονο θανάσιμο χτύπημα στο στήθος με μαχαίρι, λάμας περίπου 20 εκατοστών, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο νεαρός δράστης, σύμφωνα με την Αστυνομία, ομολόγησε άμεσα την πράξη του και συνελήφθη από Αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Μαστιχοχωρίων.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το 40χρονο θύμα, στις 03:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, είχε πάει για ποτό στο συγκεκριμένο μπαρ κι ενώ είχε πιει παρενόχλησε την κοπέλα του δράστη, η οποία δούλευε στο συγκεκριμένο κατάστημα.

Η λεκτική αντιπαράθεση σύντομα ξέφυγε με αποτέλεσμα να καταλήξει σε συμπλοκή , με τον νεαρό να παίρνει το μαχαίρι και να το καρφώνει στη θωρακική χώρα του 40χρονου θύματος, ο οποίος έπεσε αιμόφυρτος στο έδαφος. Ακολούθησε πανδαιμόνιο με τους Αστυνομικούς του Α.Τ. Μαστιχοχωρίων να παρεμβαίνουν άμεσα και να συλλαμβάνουν τον δράστη, ο οποίος δεν προέβαλε καμία αντίσταση.

Πηγή: ertnews.gr

