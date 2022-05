Χίος

Άγριο φονικό στη Χίο: Σκότωσε τον γείτονά του

Άγριο φονικό σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στη Χίο. Τα πρώτα στοιχεία.

Άγριο φονικό στο Λιθί με θύμα 40χρονο σημειώθηκε στις 03:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου σε μαγαζί του Λιθίου.

Θύμα και θύτης, γνωρίζονταν προσωπικά, αφού και οι δύο διατηρούσαν καταστήματα στο χωριό.

Κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, στις 03:30 τα ξημερώματα του Σαββάτου, ο 25χρονος δράστης, μαχαίρωσε τον 40χρονο στο στήθος με μαχαίρι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του με την αστυνομία να ερευνά τα ακριβή αίτια, με κάποιες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πιθανά να αποδίδεται σε παρεξήγηση από την πλευρά του δράστη θεωρώντας ότι ενόχλησε την κοπέλα του.

Ο δράστης συνελήφθη και κρατείται στην Ασφάλεια Χίου ενώ το πτώμα του άτυχου 40χρονου μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο για νεκροψία – νεκροτομή.

