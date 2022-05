Χαλκιδική: Αγνοούμενος βρέθηκε νεκρός (εικόνες)

Χαλκιδική

Τραγικό τέλος στην αναζήτηση του ηλικιωμένου ο οποίος αγνοείτο από το πρωί της Τρίτης.

Νεκρός σε ρέμα εντοπίστηκε το μεσημέρι ο ηλικιωμένος, τα ίχνη του οποίου αγνοούνταν από χθες το πρωί στην περιοχή Βουρβουρού της Χαλκιδικής.

Στο ίδιο σημείο βρέθηκε και το αυτοκίνητό του και εκτιμάται ότι ο 81 ετών άνδρας έπεσε στο ρέμα με το όχημά του. Με την συνδρομή της Πυροσβεστικής έγινε η ανάσυρση της σορού και ακολούθησε η διαδικασία της ταυτοποίησης.

Την εξαφάνισή του είχε δηλώσει χθες το βράδυ ο γιος του και έκτοτε ήταν σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό.

