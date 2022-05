Δωδεκανήσα

Ρόδος: οδηγός πήρε…σβάρνα πέντε οχήματα (εικόνες)

Οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, προκαλώντας ζημιές σε πέντε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Εκτός ελέγχου όχημα το οποίο κινείτο επί της οδού Καποδιστρίου στη Ρόδο, προσέκρουσε διαδοχικά σε πέντε αυτοκίνητα, προκαλώντας τους σοβαρές ζημές.

Στο σημείο έφτασαν στελέχη της Τροχαίας Ρόδου για να καταγράψουν και να διερευνήσουν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν ένα ακόμα ατύχημα, το οποίο παραλίγο να μετατραπεί σε τραγωδία.

Από το τροχαίο ατύχημα, ευτυχώς δεν υπήρξε σοβαρός τραυματισμός επιβαινόντων στο όχημα.

