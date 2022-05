Ρόδος: Εκβιασμός ιερέα με φωτογραφίες

Δωδεκανήσα

Πως ο άνδρας κατάφερε να αποσπάσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ απο τον ιερέα.

Ποινή φυλάκισης 3 ετών με τριετή αναστολή επέβαλε το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ρόδου σε έναν 30χρονο Λαρισαίο, που κρίθηκε ένοχος εξακολουθητικής εκβίασης ενός ιερέα σε ακριτικό νησί, ο οποίος έφυγε πρόσφατα από τη ζωή.

Ο 30χρονος κρίθηκε ένοχος για το γεγονός πως στο διάστημα από 3 Απριλίου 2018 έως 6 Ιουλίου 2020 εξανάγκασε τον ιερέα να του καταβάλει περίπου 20.000 ευρώ σταδιακά υπό την απειλή ότι θα δημοσίευε στο διαδίκτυο φωτογραφίες του!

Ο ιερέας είχε γνωρίσει το 2012 τον κατηγορούμενο στο νησί, το οποίο επισκεπτόταν σε διάφορες εορτές για να πουλά εικόνες και διάφορα εκκλησιαστικά είδη.

Μετά την γνωριμία τους, επικοινώνησε μαζί του, όπως κατήγγειλε ο ιερέας, και του είπε ότι έχει φωτογραφίες του, χωρίς να προσδιορίζει τι απεικονίζουν κι ότι αν δεν του κατέβαλε αρχικά το ποσό των 100 ευρώ θα τις δημοσιοποιούσε στο διαδίκτυο.

Ο ιερέας φέρεται να φοβήθηκε από άγνοια για το τι μπορεί να κάνει κάποιος με τις φωτογραφίες του και του κατέβαλε το ποσό σε λογαριασμό που του υπέδειξε σε τράπεζα. Ισχυρίστηκε δε ότι επικοινωνούσε μαζί του κάθε δύο μήνες και του ζητούσε χρήματα και σε άλλους λογαριασμούς και με άλλον δικαιούχο. Συνολικά, όπως είπε, του κατέβαλε περίπου 20.000 ευρώ.

Ο 30χρονος αρνήθηκε κατηγορηματικά τα όσα του αποδίδονται ισχυριζόμενος, σύμφωνα με τις πληροφορίες, πως επρόκειτο για άτοκο δάνειο.

