Θεσσαλονίκης: 17χρονος κατηγορείται για βιασμό συμμαθητριών του κατά συρροή

Οι καταθέσεις δυο συμμαθητριών του για βιασμούς σε εξωτερικούς χώρους. Τι απαντά ο ίδιος στις καταγγελίες σε βάρος του.

Μαθητής λυκείου βρίσκεται αντιμέτωπος με την κατηγορία του βιασμού κατά συρροή, ύστερα από τις καταγγελίες δύο συμμαθητριών του που υποστηρίζουν ότι έπεσαν θύματά του. Ο ανήλικος απολογήθηκε στην ανακρίτρια Θεσσαλονίκης και με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα τού επιβλήθηκε το αναμορφωτικό μέτρο «ανάθεσης της επιμέλειάς του» σε επιμελητές ανηλίκων μέχρι τη διεξαγωγή της δίκης.

Οι δύο καταγγέλλουσες, μαθήτριες της Γ’ Λυκείου, απευθύνθηκαν στην Υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων Θεσσαλονίκης της ΕΛ.ΑΣ. αναφέροντας πως δέχθηκαν απειλές από τον 17χρονο ότι θα πάθουν κακό εάν δεν συνευρεθούν μαζί του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η πράξη σε βάρος της πρώτης μαθήτριας έγινε τον περασμένο Σεπτέμβριο κι ένα μήνα αργότερα σε βάρος της δεύτερης. Και τα δύο καταγγελλόμενα περιστατικά έγιναν σε υπαίθριους χώρους. Οι καταγγέλλουσες γνώριζαν τον 17χρονο κατηγορούμενο από κοινές παρέες καθώς τον καιρό εκείνο φοιτούσαν στο ίδιο σχολείο.

Στην απολογία του, ο ανήλικος φέρεται να αρνήθηκε την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι η μία καταγγέλλουσα ήθελε να τον εκδικηθεί επειδή την είχε απορρίψει ερωτικά, ενώ η δεύτερη τον κατήγγειλε για προσωπικούς της λόγους.

