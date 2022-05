Κορινθία

Λουτράκι: Μεγάλη φωτιά στα Γεράνεια Όρη (βίντεο)

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα επιχειρούν στην περιοχή, με τους ανέμους να πνέουν έντονα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά σε δασική έκταση στα Γεράνεια Όρη βόρεια από το Λουτράκι Κορινθίας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά είναι σε δύσβατο σημείο και πνέουν ισχυροί άνεμοι ωστόσο μέχρι στιγμής δεν απειλείται κατοικημένη περιοχή.

Στο σημείο επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 13 οχήματα και 2 αεροσκάφη.

Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι, που δυσχεραίνουν το έργο της Πυροσβεστικής.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Λουτράκι Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) May 20, 2022

