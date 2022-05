Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: καραμπόλα 8 οχημάτων και μποτιλιάρισμα (βίντεο)

Η αιτία της καραμπόλας μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστη

Καραμπόλα οκτώ οχημάτων στη Θεσσαλονίκη. Με βήμα σημειωτόν η κίνηση στον περιφερειακό της συμπρωτεύουσας.

Από άγνωστη, μέχρι στιγμής, οκτώ οχήματα ενεπλάκησαν σε καραμπόλα στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης στο ρεύμα προς ανατολικά στο ύψος της εξόδου προς Άνω Τούμπα.

Προς το παρόν δεν έχουν αναφερθεί τυχόν τραυματισμοί, ωστόσο, λόγω των συγκρούσεων έχει προκληθεί μεγάλο μποτιλιάρισμα στο σημείο.

Επί τόπου έσπευσε κλιμάκιο της Τροχαίας, καθώς και οχήματα άμεσης επέμβασης για τη σήμανση και τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

