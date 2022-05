Μαγνησία

Φονική παράσυρση ποδηλάτη: Φυλάκιση χωρίς δίκη για τον άνδρα που τον εγκατέλειψε

Τι υποστήριξε ο 55χρονος, ο οποίος τιμωρήθηκε όχι μετά από εκδίκαση της υπόθεσης, αλλά μέσω της ποινικής διαπραγμάτευησς.

Σε ποινή φυλάκισης 2,5 ετών καταδίκασε τον 55χρονο που κατηγορείτο για ανθρωποκτονία από αμέλεια και εγκατάλειψη 51χρονου η Εισαγγελία Πρωτοδικών Βόλου. Η συγκεκριμένη υπόθεση ήταν η πρώτη που ολοκληρώθηκε με ποινική διαπραγμάτευση.

Στις 8 Μαΐου του 2021, ο 55χρονος ενώ κινούταν στον περιφερειακό παρέσυρε και σκότωσε 51χρονο ποδηλάτη, και μετά από αρκετά μέτρα που διένυσε σταμάτησε για να δει τις υλικές ζημιές που είχε το αυτοκίνητό του (!).

Ο κατηγορούμενος αποδέχθηκε την πράξη του, ενώ υποστήριξε ότι αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας. Πλέον απομένει μόνο η τυπική επικύρωση της απόφασης από το Μονομελές Πρωτοδικείο.

