Πήγε να κλέψει και πέθανε από ηλεκτροπληξία

Πώς συνέβη το περιστατικό. Συνελήφθη ο φίλος του, που κάλεσε για βοήθεια.

Ένας άνδρας 46 ετών έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία το πρωί της Κυριακής (22/5) πλησίον του παλαιού εγκαταλελειμμένου σιδηροδρομικού σταθμού της Καρυάς, 7 χιλιόμετρα πάνω από το χωριό Μοσχοκαρυά του Δήμου Λαμιέων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άτυχος άνδρας φέρεται να χτυπήθηκε από μεγάλη τάση που έφερε ο μετασχηματιστής, ο οποίος τροφοδοτεί με ρεύμα τη συγκεκριμένη περιοχή και είναι πλησίον της σήραγγας του Ε65.

Ο άτυχος 46χρονος μαζί με δυο φίλους του ήρθαν από την περιοχή της Καρδίτσας στη Μοσχοκαρυά, όπου προσπάθησαν να αφαιρέσουν τον μετασχηματιστή.

Τη στιγμή όμως που ο 46χρονος προσπάθησε να κατεβάσει τους διακόπτες με ένα κοντάρι χτυπήθηκε από το ρεύμα, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ακαριαία.

Οι δυο φίλοι που ήταν μαζί του κάλεσαν το ΕΚΑΒ λέγοντας ότι είναι τεχνικοί και πως είχαν ένα ατύχημα με τον συνάδελφό τους, όμως όταν έφτασαν εκεί οι διασώστες και ενημερώθηκαν ότι θα έρθει και η αστυνομία, έφυγαν από το σημείο.

Λίγες ώρες αργότερα μετά από έρευνες στην περιοχή εντοπίστηκε από αστυνομικούς ο δεύτερος της παρέας 44 των και συνελήφθη, ενώ ο πιο νεαρός της παρέας, ηλικίας 24 ετών, αναζητείται για απόπειρα κλοπής.

Στο σημείο έφτασαν και πυροσβέστες, καθώς είναι δυσπρόσιτο και δύσκολα πλησιάζει αυτοκίνητο, ενώ ο 46χρονος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Λαμίας όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Για την υπόθεση, προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Λαμίας.

Πηγή: lamiareport.gr

