Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: αυτοκίνητο “μπούκαρε” σε κατάστημα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το τροχαίο αυτό ατύχημα. Πώς αντέδρασαν οι περαστικοί

Απίστευτο τροχαίο ατύχημα με «εισβολή» αυτοκινήτου σε κατάστημα έγινε πριν από λίγη ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, το ατύχημα σημειώθηκε στην οδό Εγνατίας 23 όταν ένα ΙΧ αυτοκίνητο υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες εξετράπη της πορείας του και εισέβαλε μέσα σε κατάστημα με οπτικά, το οποίο βρίσκεται μάλιστα δίπλα από ξενοδοχείο της περιοχής.

Ευτυχώς παρότι πρόκειται για έναν πολυσύχναστο δρόμο της Θεσσαλονίκης, με πολλούς πεζούς να κυκλοφορούν καθημερινά, οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι από το ατύχημα σημειώθηκαν μόνο υλικές ζημιές και πως δεν τραυματίστηκε κανείς.

πηγή: typosthes.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Πύργος – Αδερφή Θύμιου στον ΑΝΤ1: Θέλω να βρεθεί ζωντανός

Λάρισα: Αυτοκίνητο “καρφώθηκε” σε κολώνα (εικόνες)

Βόλος – “παιχνίδι θανάτου”: “Δυο ανήλικοι πετάχτηκαν μπροστά στο μηχανάκι μου” (βίντεο)