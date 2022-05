Μαγνησία

Βόλος: Εξαφανίστηκε ο πατέρας που ασελγούσε στην 10χρονη κόρη του

Μετά την πρωτόδικη καταδίκη του είχε ασκήσει έφεση και αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος. Πως αποκαλύφθηκε η αρρωστημένη δράση του από τον αδερφό της 10χρονης.

Χάθηκε από προσώπου γης ο Βολιώτης 41χρονος πατέρας, που ασελγούσε σε βάρος της 10χρονης κόρης του και ο οποίος καταδικάστηκε ερήμην χθες από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Βόλου σε φυλάκιση 5 ετών χωρίς αναστολή.

Ο κατηγορούμενος δεν εμφανίστηκε στο Δικαστήριο, ενώ έχει καταδικαστεί ήδη για την ίδια πράξη σε βαθμό κακουργήματος, σε κάθειρξη 9 ετών με αναστολή και δικαίωμα έφεσης, από Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας, για ασέλγεια κατ’ εξακολούθηση σε ανήλικο κάτω των 12 ετών.

Μετά τη δίκη άσκησε έφεση και αφέθηκε ελεύθερος. Η έφεσή του συζητήθηκε τον Φεβρουάριο 2022 στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Λάρισας, χωρίς ο ίδιος να εμφανιστεί στο δικαστήριο, με αποτέλεσμα η έφεση να κριθεί ανυποστήρικτη και έτσι να παρέμεινε σε ισχύ η πρωτόδικη απόφαση, η οποία πρέπει να εκτελεστεί.

Η Αστυνομία έχει εκδώσει ένταλμα τον Απρίλιο για τη σύλληψή του ως φυγόποινου, ενώ και χθες που συζητήθηκε ξανά η υπόθεση της δεκάχρονης με κατηγορούμενο τον πατέρα με την κατηγορία αυτή τη φορά γενετήσιας πράξης μεταξύ συγγενών, δεν εμφανίστηκε.

Στη χθεσινή δίκη εξετάστηκε μόνο η μητέρα του κοριτσιού 34 χρόνων, που κατέθεσε ότι ο άνδρας τέλεσε τις πράξεις σε δύο διαφορετικές περιόδου το 2018, όταν το κορίτσι ήταν 10ετών και ότι η ίδια το έμαθε από τον ανήλικο γιο της και το επιβεβαίωσε το κορίτσι, ότι δηλαδή ο πατέρας το υποχρέωσε να βγάλει τα ρούχα του στην κρεβατοκάμαρα και στο μπάνιο και στην συνέχεια τρίβονταν πάνω του. Αμέσως μετά το ζευγάρι χώρισε και έκτοτε δεν υπάρχει καμία επαφή, επικοινωνία ή γνώση το που μπορεί να βρίσκεται.

