Θεσσαλονίκη

Επεισόδια στο ΑΠΘ: Στον Εισαγγελέα οι συλληφθέντες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τρεις νεαροί οδηγούνται ενώπιον της Δικαιοσύνης, μετά τα χθεσινά επεισόδια στο Αριστοτέλειο.

Στην εισαγγελέα ποινικής δίωξης οδηγούνται οι τρεις συλληφθέντες για τα χθεσινά επεισόδια, μετά τη λήξη της πορείας που πραγματοποίησαν φοιτητές και ομάδες του αντιεξουσιαστικού χώρου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρόμενοι για την παρουσία αστυνομικών δυνάμεων στα Πανεπιστήμια.

Οι συλληφθέντες είναι δύο 22χρονοι κι ένας 21 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για διατάραξη κοινής ειρήνης, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απόπειρα σωματικής βλάβης, παραβάσεις περί όπλων και ναρκωτικών.

Ενόψει της μεταγωγής τους στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση αλληλεγγύης έξω από τα Δικαστήρια.

Ειδήσεις σήμερα:

Αλλαγές στα ΑΕΙ: Οδηγός με 17 ερωτήσεις - απαντήσεις για το νομοσχέδιο

Ισχυρός σεισμός στην Ινδονησία

Θεσσαλονίκη: Σοβαρός τραυματισμός με ηλεκτρικό πατίνι