Κόρινθος: Εντοπίστηκε νάρκη του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου σε αυλή σπιτιού

Απομακρύνθηκαν οι ένοικοι από την αστυνομία. Ποιος εντόπισε τη νάρκη

Αναστάτωση σε γειτονιά στην Κόρινθο, με τους ενοίκους σπιτιού να διαπιστώνουν πως μέσα στην αυλή τους, υπήρχε εδώ και δεκαετίες μια ξεχασμένη νάρκη…

Αποκλεισμένο από περιπολικά της αστυνομίας για λόγους ασφαλείας παραμένει το κέντρο του Συνοικισμού Κορίνθου όπου το απόγευμα του Σαββάτου εντοπίστηκε μια νάρκη του δευτέρου Παγκοσμίου πολέμου μέσα σε αυλή σπιτιού στο Συνοικισμό Κορίνθου.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ενημερώθηκε και έσπευσαν περιπολικά της αστυνομίας όπου και απέκλεισαν την περιοχή. Αναμένεται κλιμάκιο του στρατού για να μεταφερθεί και να γίνει ελεγχόμενη έκρηξη σε περιοχή μακριά από το κέντρο της Κορίνθου.

