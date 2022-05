Θεσσαλονίκη

Μετρό Θεσσαλονίκης: “Φεύγει” το εργοτάξιο της “25ης Μαρτίου”

Μετά από πολλά χρόνια φεύγει το εργοτάξιο του μετρό από τη συμβολή της 25ης Μαρτίου με Δελφών.

Απελευθερώνεται αύριο το μεσημέρι χώρος που καταλάμβανε το εργοτάξιο του Μετρό Θεσσαλονίκης στην περιοχή του σταθμού «25ης Μαρτίου» στα ανατολικά της πόλης. Αναλυτικότερα, γύρω στη μία μετά το μεσημέρι της Δευτέρας, αποδίδεται στην κυκλοφορία τμήμα της οδού Σόλωνος μεταξύ των οδών 25ης Μαρτίου και Δελφών.

Η οδός Σόλωνος θα διαθέτει μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση. Η δε κυκλοφορία των οχημάτων προς τις οδούς Φιλελλήνων και Χαλκιδικής θα διεξάγεται πλέον μέσω της Σόλωνος. Επίσης, τμήμα της οδού Φιλελλήνων επανέρχεται στην αρχική -προ έργων- κατάσταση, μεταξύ των οδών Κρήτης και Χαλκιδικής, με φορά κίνησης προς την οδό Κρήτης.

Παράλληλα, αναδιαμορφώνονται τα πεζοδρόμια σε όλο το μήκος της περιοχής, που απελευθερώνεται από τον περιορισμό του χώρου που καταλάμβανε το εργοτάξιο στο Σταθμό «25ης Μαρτίου». Οι εργασίες θα είναι σε εξέλιξη από πολύ νωρίς το πρωί της Δευτέρας, προκειμένου να δοθεί ο δρόμος στην κυκλοφορία, ενώ μέχρι τη μία μετά το μεσημέρι εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί και η διαγράμμιση της οδού.

