Κακοκαιρία - Φάρσαλα: Νεροποντή και χαλάζι “ισοπέδωσαν” χιλιάδες στρέμματα (εικόνες)

Πρόκειται για χιλιάδες στρέμματα, το ακριβές μέγεθος των οποίων θα αποσαφηνιστεί με την έναρξη της αυτοψίας

Μία ξαφνική αλλά ισχυρή βροχόπτωση που συνοδεύτηκε από χαλάζι το μεσημέρι της Κυριακής, ήταν αρκετή για να ξύσει ξανά τις πληγές στην πολύπαθη επαρχία Φαρσάλων και πιο συγκεκριμένα στη δημοτική ενότητα Ενιπέα που τον Σεπτέμβριο του 2020 είχε χτυπηθεί από τον “Ιανό”.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες,, οι περιοχές που “χτυπήθηκαν” ειναι το τμήμα από το χωριό Βασιλί, Μικρό και Μεγάλο Ευύδριο, Λόφος και Άγιος Γεώργιος. Πρόκειται για χιλιάδες στρέμματα, το ακριβές μέγεθος των οποίων θα αποσαφηνιστεί με την έναρξη της αυτοψίας τα επόμενα εικοσιτετράωρα από κλιμάκια του ΕΛΓΑ

Ο πρόεδρος της Κοινότητας Ευϋδρίου κ. Νίκος Γούσιος, έκανε λογο για “απόλυτη καταστροφή σε όλες τις καλλιέργειες στην περιοχή. Βαμβάκι, όσπρια, ντομάτα, σιτάρι, κριθάρι, τριφύλλι έχουν υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές”.

