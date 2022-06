Καβάλα

Καβάλα: καταδίωξη κατέληξε σε πολύνεκρο τροχαίο με φωτιά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τραγωδία στη Γαληψό, όπου τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μέσα σε μια στιγμή.

Πολύνεκρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί της Πέμπτης στη Γαληψό, του δήμου Παγγαίου.

Το δυστύχημα συνέβη όταν, όχημα το οποίο καταδίωκε η Αστυνομία, ανέπτυξε ταχύτητα στο κέντρο του οικισμού, με αποτέλεσμα ο οδηγός του να χάσει τον έλεγχο και να πέσει με φόρα πάνω σε φορτηγό που ήταν σταθμευμένο στην αγορά.

Ο οδηγός του φορτηγού, ο οποίος βρισκόταν έξω από το όχημά του, σκοτώθηκε επί τόπου, ενώ από την πρόσκρουση πήρε φωτιά το όχημα το οποίο καταδίωκε η Αστυνομία.

Νεκρός είναι και υπάλληλος κάβας, ο οποίος εκείνη τη στιγμή ξεφόρτωνε εμπόρευμα στην επιχείρηση όπου εργαζόταν.

Πηγή: proininews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κιλιτσντάρογλου σε Ερντογάν για Αιγαίο: Κάνε βήμα για τα “κατεχόμενα” νησιά, θα σε στηρίξουμε

Θάνατος 12χρονης - Πατέρας: βρήκαμε το παιδί μελανιασμένο στο κρεβάτι (βίντεο)

Της Αναλήψεως: το πρώτο μπάνιο και η πέτρα η μαλλιαρή