Πολύνεκρο τροχαίο στην Καβάλα: νέα στοιχεία για την φοβερή πρόσκρουση (εικόνες)

Ανατροπή στο τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στο χωριό του Παγγαίου και προκάλεσε σοκ στο πανελλήνιο.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το φοβερό τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί στο χωριό Γαληψός, του δήμου Παγγαίου.

To τροχαίο σημειώθηκε λίγο πριν τις 10 το πρωί σε κεντρικό σημείο του χωριού. Ένα αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα καρφώθηκε με σφοδρότητα πάνω σε ένα σταθμευμένο φορτηγό.

Οι εικόνες από το σημείο μαρτυρούν την ταχύτητα με την οποία έπεσε το όχημα στο πίσω μέρος του φορτηγού. Εκείνη τη στιγμή βρισκόταν στο δρόμο ένας άνδρας ο οποίος σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία μετέφερε προϊόντα από την καρότσα του φορτηγού. Ο άνδρας παρασύρθηκε και κατέληξε κάτω από το φορτηγό.

Αμέσως κλήθηκαν η αστυνομία, το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική. Οι περίοικοι που άκουσαν τον δυνατό ήχο από την πρόσκρουση προσπάθησαν να βοηθήσουν με κάθε τρόπο και να δώσουν τις πρώτες βοήθειες.

Ο άνδρας που παρασύρθηκε από το όχημα έχασε τη ζωή του ενώ oι επτά πυροσβέστες απεγκλώβισαν νεκρούς και τους δύο επιβάτες του αυτοκινήτου που κατάγονται από την Ξάνθη.

Η αστυνομία έχει αναλάβει την έρευνα για τα αίτια της τραγωδίας. Γίνεται μία προσπάθεια να ταυτοποιηθούν οι δύο επιβάτες και εξακριβωθεί ο λόγος που βρίσκονταν στην Καβάλα αλλά και γιατί το μοιραίο όχημα είχε αναπτύξει τόσο μεγάλη ταχύτητα μέσα σε οικισμό.

Υπήρχαν αρχικά πληροφορίες ότι το αυτοκίνητο το καταδίωκε περιπολικό ωστόσο αυτές οι πληροφορίες δεν επιβεβαιώνονται από την ΕΛ.ΑΣ..

