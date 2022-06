Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: 91χρονος κατηγορεί οικιακές βοηθούς ότι του άρπαξαν χρυσές λίρες!

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δυο γυναίκες συνελήφθησαν μετά την καταγγελία του υπερήλικα.



Δύο οικιακές βοηθοί κατηγορούνται ότι έκλεψαν 50 χρυσές λίρες από το σπίτι υπέργηρου άντρα όπου εργάζονταν, στον Άγιο Παύλο Θεσσαλονίκης.



Προηγήθηκε καταγγελία στην αστυνομία από τον 91 ετών ιδιοκτήτη του σπιτιού και εργοδότη των δύο αλλοδαπών γυναικών, όταν διαπίστωσε ότι έλειπαν οι λίρες από το σημείο, όπου τις φύλαγε.

Αστυνομικοί εντόπισαν τις οικιακές βοηθούς και τις συνέλαβαν, ενώ ακολούθησαν έρευνες στα σπίτια τους χωρίς να βρεθούν όμως τα καταγγελλόμενα ως κλοπιμαία.

Ειδήσεις σήμερα:

“Πρόεδρε θέλω selfie”: ο Αντώνης στο “Πρωινό” για την φωτογραφία με τον Μητσοτάκη

Νίσυρος: Τουρκικό drone πάνω από την Κανδελιούσσα

Ρολόι που κλάπηκε στην Ιταλία, βρέθηκε στην Αθήνα (εικόνες)