Χαλκιδική - Βιασμός 22χρονης: Τι έδειξε ο έλεγχος DNA

Βγήκαν τα αποτελέσματα από τα δείγματα DNA που ελήφθησαν από τον ισοβίτη, την κοπέλα και τον βοσκό.



Επιβεβαιώθηκε η ανατροπή στην υπόθεση βιασμού της 22χρονης στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες τα αποτελέσματα από τα δείγματα DNA, που λήφθηκαν από τον 56χρονο Αλβανό, ισοβίτη των Αγροτικών Φυλακών Κασσάνδρας, την 22χρονη κοπέλα αλλά και τον βοσκό βγήκαν.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα αποτελέσματα του DNA δείχνουν ότι ο 56χρονος δεν είναι ο δράστης, κάτι που υποστήριζε ο ίδιος από την πρώτη στιγμή και βάζουν στο κάδρο τον βοσκό, το DNA του οποίου λήφθηκε από κλινοσκεπάσματα που υπήρχαν στο μαντρί, κοντά στο σημείο του βιασμού.

Ο 56χρονος οδηγήθηκε σήμερα ενώπιόν των ανακριτικών αρχών στο δικαστικό Μέγαρο Πολυγύρου και άρθηκε η ποινική δίωξη σε βάρος του.

