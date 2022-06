Αρτα

Άρτα: πέθανε από τσίμπημα σφήκας

Τραγικό τέλος για άνδρας που τον τσίμπησε σφήκα, ενώ εκτελούσε εργασίες.

Κατέληξε έπειτα από τσίμπημα σφήκας 67χρονος από την Άρτα, ο οποίος ήταν αλλεργικός.

Ο άτυχος άνδρας εκτελούσε εργασίες το πρωί του Σαββάτου στο κτήμα του, σε χωριό της Άρτας και δέχθηκε τσιμπήματα από σφήκες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, που μετέδωσε την είδηση, γνωρίζοντας ότι ήταν αλλεργικός, ειδοποίησε αμέσως ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο.

Η κατάστασή του ήταν ήδη κρίσιμη και οι γιατροί μολονότι τον διασωλήνωσαν απευθείας δεν κατόρθωσαν να τον κρατήσουν στη ζωή.

