Θεσσαλονίκη: Πυροβολούσε μπροστά στα μάτια των παιδιών του

Σκηνές τρόμου στην Θεσσαλονίκη. 'Ανδρας άνοιξε πυρ μπροστά στα τρία ανήλικα παιδιά του. Ο δράστης διέφυγε και προκάλεσε και τροχαίο. Τι βρέθηκε στο διαμέρισμά του.

Μεγάλη αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στην περιοχή του Φοίνικα, στη Θεσσαλονίκη, όταν άντρας άνοιξε πυρ για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες περιοίκων ο άντρας, αγνώστων στοιχείων, πυροβόλησε πέντε με έξι φορές στον αέρα κοντά στην εκκλησία της Παναγίας στον Φοίνικα.

Στη συνέχεια έσπασε την πόρτα της εισόδου της πολυκατοικίας, ανέβηκε μέχρι τον 4ο όροφο και στη συνέχεια διέφυγε με αυτοκίνητο προς την περιφερειακή οδό.

Στο σημείο έφτασε η αστυνομία όπου, σύμφωνα με μαρτυρίες, μεταφέρθηκαν στο οικείο Αστυνομικό τμήμα τρία ανήλικα παιδιά και νεαρή κοπέλα.

Σύμφωνα με τελευταίες πληροφορίες όταν η αστυνομία μπήκε στο σπίτι βρήκε 3 ανήλικα μόνα τους. Η μητέρα τους, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, είναι στο νοσοκομείο καθώς γέννησε σήμερα. Ο δράστης πιθανόν να είναι ο σύζυγος.

Από την έρευνα στο διαμέρισμα βρέθηκε ποσότητα κοκαΐνης με τους αστυνομικούς να εκτιμούν ότι ο δράστης είναι και χρήστης ναρκωτικών.

Ο δράστης από ό,τι φαίνεται από τους κάλυκες που βρέθηκαν πυροβολούσε και εντός της πολυκατοικίας με μια σφαίρα να καρφώνεται σε πόρτα διπλανού διαμερίσματος.

Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή με το όχημά του. Μόλις βγήκε στον περιφερειακό, με κατεύθυνση προς δυτικά, συγκρούστηκε με όχημα ωστόσο συνέχισε την πορεία του, ενώ η ΕΛΑΣ είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του.

Τελικά ο άνδρας εντοπίστηκε στην περιοχή του ΤΙΤΑΝ, σε παράδρομο της Εγνατίας Οδού, όπου τελικά συνελήφθη από άνδρες της άμεσης δράσης.

