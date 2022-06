Φωτιά στο ΚΥΤ της Μόριας: Ένοχοι οι κατηγορούμενοι

Λέσβος

Τέσσερα χρόνια φυλάκισης στους Αφγανούς που πυρπόλησαν το ΚΥΤ Μόριας, τον Σεπτέμβριο του 2020. Γιατί θα αφεθούν ελεύθεροι.

Σε φυλάκιση τεσσάρων ετών καταδικάστηκαν δύο άτομα στην Μυτιλήνη, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για την φωτιά που είχε ξεσπάσει στο ΚΥΤ μεταναστών στη Μόρια τον Σεπτέμβριο του 2020. Το Τριμελές Εφετείο Ανηλίκων πρωτόδικα είχε καταδικάσει τους δύο νεαρούς Αφγανικής καταγωγής – την περίοδο του εμπρησμού ήταν ακόμα ανήλικοι- σε πέντε χρόνια φυλάκιση, όμως μείωσε την πρωτόδικη ποινή αναγνωρίζοντας το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μέσα στη φυλακή όπου εκτίουν την ποινή τους.

Έτσι, δεδομένης της σημερινής ποινής οι δύο νεαροί θα ζητήσουν την αποφυλάκιση τους αφού έχουν εκτίσει το 1/3 της ποινής τους.

Οι κατηγορίες που τους, αφορούσαν εμπρησμό από πρόθεση από κοινού, από τον οποίο προέκυψε κίνδυνος για τον άνθρωπο και από τον οποίο προκλήθηκε σημαντική βλάβη σε εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

«Η ακροαματική διαδικασία κατέδειξε την ενοχή τους, το αποτέλεσμα δικαιώνει όλους αυτούς που υπέφεραν τόσα χρόνια από το μεταναστευτικό και εκείνους που κινδύνευσαν εκείνο το βράδυ να καούν» τόνισε ο δικηγόρος πολιτικής αγωγής, Δημοσθένης Χατζηγιάννης, δικηγόρος ιδιοκτήτη αποθήκης στη Μόρια που υπέστη ζημιά ενός εκατομμυρίου ευρώ.

«Καταδικάστηκαν χωρίς κανένα αποδεικτικό στοιχείο. Έρχεται όμως και ο Άρειος Πάγος. Το μόνο ευχάριστο είναι ότι ο ένας αφήνεται ελεύθερος με απόφαση του τριμελούς ανηλίκων και ο άλλος θα εμφανιστεί στις 5 Ιουλίου στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Ανηλίκων Αθηνών και θα αφεθεί κι αυτός ελεύθερος» είπε η Βίκυ Αγγελίδου, δικηγόρος των δύο καταδικασμένων νεαρών.

