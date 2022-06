Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Την κρατούσαν αιχμάλωτη και την εξέδιδαν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τον εφιάλτη που ζούσε επί δύο χρόνια κατάφερε και κατήγγειλε μία νεαρή γυναίκα.

Στον αρμόδιο εισαγγελέα οδηγείται 28χρονος που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για εμπλοκή σε υπόθεση εμπορίας ανθρώπων, ύστερα από καταγγελία 24χρονης. Για την ίδια υπόθεση κατηγορείται ακόμη ένα πρόσωπο, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί και πρόκειται για 29χρονο.

Το «κουβάρι» της υπόθεσης άρχισε να ξετυλίγεται όταν η 24χρονη, με καταγωγή από τη Ρουμανία, απευθύνθηκε στο Τμήμα Ασφαλείας Λευκού Πύργου, όπου κατήγγειλε όσα βίωνε τα δύο τελευταία χρόνια.

Όπως κατέθεσε στους αστυνομικούς, ο 28χρονος (Έλληνας) και ο 29χρονος (αλβανικής καταγωγής) χρησιμοποιώντας απειλές, ψυχολογική και σωματική βία σε βάρος της, την εξέδιδαν έναντι αμοιβής - ο πρώτος, αρχικά, σε οίκο ανοχής κι ο δεύτερος, στη συνέχεια, σε διαμέρισμα που νοίκιαζε για τον σκοπό αυτό στο κέντρο της πόλης- και κρατούσαν το σύνολο των εσόδων από τους πελάτες. Μάλιστα, ο 29χρονος φέρεται, κατά την ίδια καταγγελία, να είχε δημιουργήσει ιστοσελίδα στο Διαδίκτυο, την οποία διαχειριζόταν ο ίδιος και μέσω αυτής προσέλκυε πελάτες.

Σε αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε εντοπίστηκε ο 28χρονος, την ώρα που έβγαινε από πολυκατοικία στην Καλαμαριά και συνελήφθη καθώς στην κατοχή του βρέθηκε ένα πιστόλι με έξι φυσίγγια. Ακολούθησε έρευνα, κατά την οποία κατασχέθηκαν ένα ακόμη πιστόλι (με δύο φυσίγγια), ένα αεροβόλο πιστόλι, 282 φυσίγγια και 16 κάλυκες, μικροποσότητα κάνναβης, όπως επίσης το χρηματικό ποσό των 1130 ευρώ.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ, ο 28χρονος έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 5 ετών για εμπορία ναρκωτικών και η ποινή του είχε ανασταλεί με περιοριστικούς όρους. Οδηγείται στον εισαγγελέα ποινικής δίωξης με την εις βάρος του σχηματισθείσα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαθράκι: Συγκινούν ο μοναδικός μαθητής του νησιού και η μητέρα του

Πανελλήνιες 2022 - ΓΕΛ: Τα θέματα σε Χημεία, Λατινικά και Πληροφορική

Καιρός – “Ψυχρή Λίμνη”: Πού θα βρέξει μετά το μεσημέρι της Τετάρτης