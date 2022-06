Μεσσηνία

Καλαμάτα: Νεκρός 20χρονος σε τροχαίο

Τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα έχασε νεαρός οδηγός, σοβαρά τραυματίστηκε ο συνοδηγός.

Ένας 20χρονος έχασε χθες το βράδυ τη ζωή του, όταν το όχημα που οδηγούσε προσέκρουσε διαδοχικά στο στηθαίο του δρόμου και κατέληξε σε κολώνα φωτισμού, στο 3ο χλμ της Ε.Ο. Ασπροχώματος- Πύλου, στο ύψος του αεροδρομίου της Καλαμάτας.

Τραυματισμένος σοβαρά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Καλαμάτας και ο 34χρονος αδερφός του που ήταν ο συνοδηγός του οχήματος.

Πηγή: tharrosnews.gr

