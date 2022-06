Κοζάνη

Κοζάνη: Καταιγίδα σάρωσε την πόλη - “Ποτάμια” οι δρόμοι (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή βροχόπτωση έπληξε σήμερα την Κοζάνη.

Σφοδρή βροχόπτωση έπληξε σήμερα την Κοζάνη.

Όπως μαρτυρούν εικόνες και βίντεο από την πόλη, οι δρόμοι πλημμύρισαν με αποτέλεσμα τα οχήματα να κινούνται μετά βίας.

Μέχρι και η κεντρική πλατεία λόγω του όγκου του νερού, θύμισε πισίνα.

Φοβερές εικόνες και από τη στιγμή που “φούσκωσε” το ρέμα “Ξερόλακας” στο Βελβεντό από τη σφοδρή νεροποντή.





πηγή: kozanimedia.gr

Ειδήσεις σήμερα:

“Vor V Zakone”: Σπείρα διαρρηκτών είχε “ρημάξει” την Αττική – Αρχηγός ένας 72χρονος (εικόνες)

“Φώφη Γεννηματά” – δωρεάν μαστογραφία: Με sms η ενημέρωση των δικαιούχων

Ελληνοτουρκικά - ΥΠΕΞ: Χάρτες με τις παράνομες και μονομερείς τουρκικές αξιώσεις