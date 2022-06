Χανιά

Χανιά: Αεροδιακομιδή στην Αθήνα για βρέφος τριών ημερών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Γέφυρα… ζωής στήθηκε σήμερα στην Κρήτη για ένα μωρό 3 ημερών

Γέφυρα… ζωής στήθηκε σήμερα στην Κρήτη για ένα μωρό 3 ημερών που χρειαζόταν να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα οργανώθηκε η επιχείρηση αεροδιακομιδής από το νοσοκομείο Χανίων όπου βρισκόταν το παιδί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μωρό, αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας και το για το λόγο αυτό μεταφέρθηκε διασωληνωμένο στο αεροδρόμιο Χανίων, προκειμένου να διακομιστεί και να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο των Αθηνών.

πηγή: neakriti.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Άλκης Καμπανός: Τι δείχνει η έκθεση DNA για τη δολοφονία του

“Φώφη Γεννηματά” – δωρεάν μαστογραφία: Με sms η ενημέρωση των δικαιούχων

EFES-2022: Η άσκηση των Τούρκων, η “απόβαση” σε νησί και ο Ερντογάν (βίντεο)