ΑΠΘ: Επεισόδια μετά το τέλος της πορείας (βίντεο)

Τα επεισόδια ξεκίνησαν μετά το τέλος της πορείας που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο κέντρο της πόλης,

Επεισόδια σημειώθηκαν πριν από λίγο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, τα οποία ξεκίνησαν μετά το τέλος της πορείας που πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο κέντρο της πόλης, με αφετηρία την Καμάρα.

Μετά τη λήξη της πορείας κατά της αστυνομικής παρουσίας εντός του ΑΠΘ, ομάδα ατόμων που συμμετείχε σε αυτή, επιτέθηκε με πέτρες και βόμβες μολότοφ σε αστυνομικές δυνάμεις στην οδό Εγνατία.

Οι αστυνομικοί τους απώθησαν με ρίψη χειροβομβίδων κρότου λάμψης και χημικών.

Τα άτομα κατευθύνθηκαν προς την πολυτεχνική σχολή του ΑΠΘ.

Μάλιστα, οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε προσαγωγές δύο ατόμων.

