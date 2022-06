Αιτωλοακαρνανία

Κακοκαιρία “Genesis” - Αμφιλοχία: Θάλασσα και στεριά έγιναν ένα (βίντεο)

Σαρώνει η κακοκαιρία την Αμφιλοχία. Οι δρόμοι έχουν μετατραπεί σε "ποτάμια"

Η κακοκαιρία χτύπησε ήδη την Αμφιλοχία όπου η σφοδρή βροχόπτωση είχε ως αποτέλεσμα να ανέβει επικίνδυνα η στάθμη του Αμβρακικού και η θάλασσα να γίνει ένα με τη στεριά το πρωί της Παρασκευής, 10 Ιουνίου.

Όπως φαίνεται από τις φωτογραφίες και τα βίντεο, το νερό πλημμύρισε τον δρόμο στο λιμάνι, με τα αυτοκίνητα και τους πεζούς να αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Σημειώνεται ότι από χθες έχει εκδοθεί έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων, ενώ σε κάποιες περιοχές εστάλη και μήνυμα από το 112 ώστε οι πολίτες να λάβουν μέτρα.

Επίσης, μεγάλο μέρος της πόλης παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα για αρκετές ώρες λόγω της κακοκαιρίας, ενώ προβλήματα έχουν δημιουργηθεί από φερτά υλικά σε φρεάτια, ειδικά στο ύψος του παιδικού σταθμού, όπου σύμφωνα με μαρτυρία αναγνώστη, πυροσβέστες έδιναν «μάχη» να βγάλουν τα σκουπίδια και να ξεβουλώσουν με τα χέρια τα φρεάτια ώστε να τραβήξουν τα νερά πριν δημιουργηθούν μεγαλύτερα προβλήματα από πλημμύρες.





πηγή: karvasaras.gr

