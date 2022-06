Λάρισα

Λάρισα: Καυγάδισαν και του επιτέθηκε με μαχαίρι

Για ελάχιστα χιλιοστά δεν τραυματίστηκε η καρωτίδα του 55χρονου



Είναι από τις περιπτώσεις που ο λαός λέει πως στάθηκε τυχερός μέσα στην ατυχία του. Ο 55χρονος Πολωνός που εισήχθη χθες το βράδυ (09-06-2022) εσπευσμένα στο χειρουργείο, μαχαιρωμένος στο λαιμό, βρίσκεται σήμερα το πρωί εκτός κινδύνου.

Όλα έγιναν χθες νωρίς το βράδυ στο Κόκκινο Νερό, όπου ο 55χρονος βρίσκονταν για διακοπές. Για άγνωστη αιτία καυγάδισε με ομοεθνή του, που τον μαχαίρωσε στο λαιμό!

Άμεσα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και εισήχθη κατά πληροφορίες εσπευσμένα στο χειρουργείο. Εκεί διαπιστώθηκε πως για ελάχιστα χιλιοστά δεν είχε τραυματιστεί η καρωτίδα του, αλλά και ότι βρισκόταν υπό την επήρεια μέθης.

Έτσι οι γιατροί μετά τις απαιτούμενες χειρουργικές ενέργειες και τη συρραφή, κατάφεραν να τον σταθεροποιήσουν και μάλιστα το πρωί της Παρασκευής να νοσηλεύεται εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας.

Ο έτερος Πολωνός που τον μαχαίρωσε, κρατείται από τις αρχές.

