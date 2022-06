Χαλκιδική

Κακοκαιρία “Genesis” - Χαλκιδική: Υδροστρόβιλος στα Νέα Μουδανιά (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα στο νομό Χαλκιδικής λόγω της κακοκαιρίας.





Ένα εντυπωσιακό καιρικό φαινόμενο, που δεν είναι σπάνιο στη χώρα μας, σχηματίστηκε χθες στη Χαλκιδική, κατά την επέλαση της κακοκαιρίας Genesis.

Πρόκειται για τον υδροστρόβιλο, τον οποίο απαθανάτισαν με τα κινητά τους τηλέφωνα πολίτες στα ανοιχτά των Νέων Μουδανιών, ενώ ήταν ορατός και από άλλες παράκτιες περιοχές του νομού Χαλκιδικής.

Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα στο νομό Χαλκιδικής λόγω της κακοκαιρίας που πλήττει από χθες αρκετές περιοχές της χώρας.





πηγή βίντεο: fb «Συμβαίνει Τώρα στη Χαλκιδική»

Ειδήσεις σήμερα:

Ερντογάν για Ελλάδα: Όλοι θα δουν τι μπορούμε να κάνουμε

Βρετανία: Εντοπίστηκε το ναυάγιο του Gloucester - Κρατήθηκε μυστικό για 15 χρόνια (βίντεο)

Αγαπηνός: Ο Τράγκας είχε περιουσία 30 εκατομμυρίων - Σύντομα θα αποδεσμευθεί