Εύβοια: Γονείς με νεογέννητο βρέφος ήρθαν αντιμέτωποι με τον ληστή

Νύχτα τρόμου για γονείς με νεογέννητο βρέφος

Εφιάλτης για οικογένεια στην Εύβοια που ξαφνικά διαπίστωσε ότι μέσα στο σπίτι είχε τρυπώσει ένας κουκουλοφόρος. Η ληστεία δεν ολοκληρώθηκε αλλά οι εικόνες ξεσήκωσαν ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο

Μητέρα και βρέφος είχαν επιστρέψει πριν από λίγες μέρες, στο σπίτι τους, στην Εύβοια, από το μαιευτήριο. Οι γονείς νύχτα και μέρα ήταν πάνω από το αγγελούδι σε αυτές τις πρώτες μέρες της ζωής του. Τα βράδια στο ίδιο δωμάτιο με τη χθεσινή νύχτα να είναι σίγουρο ότι θα αργήσουν να την ξεχάσουν. Αιτία η εισβολή ενός νεαρού κουκουλοφόρου, με όπλο στα χέρια που βρέθηκε πάνω από το αγγελούδι, μια ανάσα από τους ίδιους.

Όπως φαίνεται ο επίδοξος ληστής πίστευε ότι μέσα στο σπίτι δεν υπήρχε κανείς. Παραβίασε την εξώπορτα και άρχισε να κάνει βήματα μέσα στο διαμέρισμα χωρίς οι γονείς να τον ακούσουν. Τον είδαν ξαφνικά μπροστά τους και έβαλαν τις φωνές. Τότε ο δράστης άρχισε να τρέχει και απομακρύνθηκε σε χρόνο ρεκόρ.

Λίγο πριν είχε καλύψει με τραπεζομάντηλο την κάμερα που βρισκόταν στην είσοδο του σπιτιού. Σύμφωνα με το eviathema.gr, άμεσα οι ένοικοι ειδοποίησαν τις αρχές και περιπολικά της Άμεσης δράσης έσπευσαν στο σημείο, χωρίς να καταφέρουν να εντοπίσουν τον δράστη, ο οποίος αναζητείται.

Η απόπειρα ληστείας έχει αναστατώσει την περιοχή, με πολλούς να ζητούν ενίσχυση της αστυνομικής παρουσίας, καθώς όπως λένε η εγκληματικότητα έχει αυξηθεί και οι ίδιοι αισθάνονται ανασφαλείς μέσα και έξω από τα σπίτια που μένουν.

