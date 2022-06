Ρεθύμνου

Φονικό στην Κρήτη: “Σε σκότωσαν οι καταραμένοι” - Οργή από την χήρα του 22χρονου (εικόνες)

Θρήνος και οργή στον Αργουλιό Μυλοποτάμου. Το μήνυμα της συζύγου του 22χρονου. Πρόσφατα είχε γίνει πατέρας.



Θρήνος και οργή επικρατεί στον Αργουλιό Μυλοποτάμου, εκεί που ο 22χρονος έπεσε νεκρός μετά από πυροβολισμούς που δέχτηκε από 45χρονο συγχωριανό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός ήταν πατέρας ενός νεογέννητου παιδιού και είχε αναρτήσει μάλιστα φωτογραφίες από την ημέρα που γεννήθηκε ο γιός του, στη σελίδα του σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

Κάνεις από τους οικείους του θύματος δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που συνέβη. Όλοι τους εκφράζουν την αγανάκτηση τους και περιμένουν να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Λίγες ώρες μετά το φονικό που βύθισε στο πένθος την οικογένειά του άτχου νεαρού, η γυναίκα του με ένα σπαρακτικό μήνυμα αποχαιρετά τον σύζυγό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ όπως φαίνεται και στην ανάρτηση η οργή ξεχειλίζει.





Το μήνυμα της γυναίκας δεν είναι το μοναδικό, αφού πολλοί εκφράζουν την λύπη αλλά και τον θυμό τους για την κατάσταση που επικρατεί στην Κρήτη. «Ως πότε θα θρηνούμε θύματα στον Μυλοπόταμο», γράφει κάτοικος της περιοχής.

Νωρίτερα συγγενείς του 22χρονου είχαν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο Ρεθύμνου, με τα σπαρακτικά τους μοιρολόγια να ακούγονται την γύρω περιοχή.

Πηγή: creta24.gr

