Τροχαίο - Πάτρα: 17χρονος πήρε το αυτοκίνητο του πατέρα του και προκάλεσε δυστύχημα

Ένα τρομακτικό τροχαίο που στοίχισε τη ζωή σε έναν οδηγό μηχανής προκάλεσε η απερισκεψία ενός 17χρονου. Ο νεαρός και η μητέρα του συνελήφθη.

Ένας 17χρονος χωρίς δίπλωμα οδήγησης φυσικά, είχε πάρει το αυτοκίνητο του πατέρα του και μαζί με 3 φίλους του, ξεκίνησαν να κάνουν μία βόλτα.

Σε ένα σημείο που υπήρχε STOP εκείνος συνέχισε και το αποτέλεσμα ήταν τραγικό.

To τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 17:00 το απόγευμα της Δευτέρας (13-06-2022) στο Μιντιλόγλι στην Πάτρα. Ένας 64χρονος δικυκλιστής παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ανήλικος.

Η αστυνομία έχει προχωρήσει τόσο στη σύλληψη του 17χρονου, όσο και της μητέρας του.

