Ημαθία

Αλεξάνδρεια: Νεκρή σε αρδευτικό κανάλι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νεκρή ανασύρθηκε μία γυναίκα από αρδευτικό κανάλι του δήμου Αλεξάνδρειας, στην Ημαθία.

Χωρίς τις αισθήσεις της ανασύρθηκε από αρδευτικό κανάλι του δήμου Αλεξάνδρειας στην Ημαθία, μία γυναίκα περίπου 40 ετών.

Στο αρδευτικό κανάλι, που βρίσκεται στο συνοικισμό της Ραψομανίκης, έσπευσαν Πυροσβεστικές Υπηρεσίες Αλεξάνδρειας και Βέροιας, η αστυνομία της Αλεξάνδρειας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και άντρες της ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος της γυναίκας προήλθε από πνιγμό.

Τα αίτια της τραγωδίας ερευνώνται και εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα.

??Χωρίς αισθήσεις #ανασύρθηκε γυναίκα από αρδευτικό κανάλι στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας. ??Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με την Ο.Υ.Δ. της 2ης ΕΜΑΚ και 3 οχήματα ως συνδρομή στην ΕΛΑΣ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 14, 2022

Πηγή: alexandreia-gidas.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρκικά: Αντιπαράθεση Ακάρ – Ελλήνων βουλευτών

Ρόδος: Θρίλερ με νεκρό που βρέθηκε δεμένος χειροπόδαρα (εικόνες)

Τραγωδία στο Παγκράτι: Νεαρή μητέρα έπεσε στο κενό από τον τρίτο όροφο