Ροδόπη

Κομοτηνή: Νεκρή φοιτήτρια στην Πανεπιστημιούπολη

Συναγερμός μετά την κατάρρευση φοιτήτριας που δεν επανήλθε, παρά τις προσπάθειες ανάνηψης.

Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε στους χώρου του ΤΕΦΑΑ Κομοτηνής μία 22χρονη φοιτήτρια.

Η νεαρή βρέθηκε σε χώρο του σταδίου στην Πανεπιστημιούπολη, από άτομα που βρίσκονταν σε παρακείμενο κολυμβητήριο , μεταξύ των οποίων καθηγητές αλλά και γιατροί που βρίσκονταν εκεί τυχαία οι οποίοι της έκαναν και ΚΑΡΠΑ.

Κλήθηκε το ΕΚΑΒ το οποίο μετέφερε τη νεαρή γυναίκα στο νοσοκομείο Κομοτηνής, όπου ωστόσο διαπιστώθηκε ότι ήταν νεκρή.

Τα αίτια του θανάτου της θα αναζητηθούν κατά τη διενέργεια νεκροψίας.

Πηγή: inkomotini.news

