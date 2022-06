Κορινθία

Φωτιά στην Κόρινθο: Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής (εικόνες)

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.



Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα της Τετάρτης απέναντι από τον προαστιακό της Κορίνθου στην περιοχή Πύργος.

Στο σημείο επιχειρούν πέντε οχήματα της πυροσβεστικής με 10 άντρες.

Στην περιοχή υπάρχουν κάποιες επιχειρήσεις και δύο με τρία σπίτια, ωστόσο δεν κινδυνεύουν άμεσα από την πυρκαγιά.

Πηγή: korinthostv.gr

Σύμφωνα με ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα από τις 18:00 της Τετάρτης έως τις 18:00 της Πέμπτης, «εκδηλώθηκαν 40 δασικές πυρκαγιές. Οι περισσότερες αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο. Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών».

