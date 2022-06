Εύβοια

Εύβοια: Φωτιά σε ξενοδοχείο στην Αμάρυνθο

Τρόμος για τους ενοίκους του ξενοδοχείου. Καπνός κάλυψε σχεδόν όλους του ορόφους.



Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τη 1 τα μεσάνυχτα σε εξαώροφο ξενοδοχείο στην Αμάρυνθο του Δήμου Ερέτριας. Καπνός κάλυψε σχεδόν όλους του ορόφους, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της φωτιάς.

Η φωτιά εντοπίστηκε στον ημιώροφο, αλλά με την επέμβαση Πυροσβεστικής και τη βοήθεια του προσωπικού του ξενοδοχείου έχει ήδη περιοριστεί. Οι ένοικοι του ξενοδοχείου δεν διατρέχουν κίνδυνο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι πυροσβέστες από τη Χαλκίδα το Αλιβέρι την Κύμη και τα Οινόφυτα, βρίσκονται ήδη μέσα στο ξενοδοχείο, προκειμένου να μεταφέρουν με ασφάλεια τους ενοίκους, από όλους τους ορόφους, εκτός του κτηρίου.

