Πτολεμαΐδα: Λήστεψαν και απήγαγαν αλλοδαπούς βοσκούς

Οι δράστες εισέβαλαν στον στάβλο και αφού χτύπησαν τους βοσκούς τους άρπαξαν ότι είχαν πάνω τους.



Συνελήφθησαν στις 14 Ιουνίου τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες σε περιοχή της Πτολεμαΐδας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Εορδαίας, δύο Έλληνες, ηλικίας 27 και 28 ετών, οι οποίοι διέπραξαν από κοινού με τρίτο άγνωστο άτομο, το οποίο και αναζητείται, ληστεία και αρπαγή κατά συναυτουργία, σε βάρος δύο μη νόμιμων αλλοδαπών, ηλικίας 27 και 31 ετών.

Επιπλέον, σε βάρος του 27χρονου Ελληνα σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς και για παράνομη απασχόληση των αλλοδαπών, ενώ στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης συνελήφθησαν ακόμη δυο Έλληνες, μια 31χρονη γυναίκα και ένας 62χρονος άνδρας, για το αδίκημα της παράνομης απασχόλησης των προαναφερόμενων αλλοδαπών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στις 14 Ιουνίου τις πρώτες πρωινές ώρες, ο 27χρονος από κοινού με τον 28χρονο και ένα ακόμη άγνωστο άτομο, έχοντας οι δύο από τους τρεις καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, εισήλθαν σε σταβλική εγκατάσταση, σε περιοχή της Πτολεμαΐδας, όπου οι προαναφερόμενοι αλλοδαποί, παρείχαν καθημερινά υπηρεσίες ως βοσκοί και διέμεναν και υπό την απειλή όπλων και με τη χρήση βίας, αφαίρεσαν από αυτούς -2- κινητά τηλέφωνα και το χρηματικό ποσό των -250- ευρώ, ενώ στη συνέχεια τους ανάγκασαν να επιβιβαστούν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και τους μετέφεραν σε περιοχή της Πέλλας, όπου τους εγκατέλειψαν.

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του 27χρονου ημεδαπού, σε περιοχή της Πτολεμαΐδας, βρέθηκε και κατασχέθηκε μία κυνηγετική καραμπίνα, ενώ έξω από την προαναφερόμενη οικία εντοπίστηκε το Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, με το οποίο οι δράστες μετέφεραν τους αλλοδαπούς, σε περιοχή της Πέλλας.

