Ηράκλειο

Αλκοόλ: Ανήλικη στο νοσοκομείο μετά από υπερβολική κατανάλωση σε συναυλία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επί τόπου έφθασαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι αφού προσέφεραν πρώτες βοήθειες στο ανήλικο κορίτσι

Σε κινητοποίηση βρέθηκε το ΕΚΑΒ κατά τη διάρκεια της νύχτας στο Ηράκλειο καθώς σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το ανήλικο κορίτσι λιποθύμησε σε συναυλία μετά από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ.

Πρόκειται, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές, για κορίτσι μόλις 15 ετών με καταγωγή από την Αλβανία η οποία κατά τη διάρκεια καλοκαιρινής συναυλίας στην περιοχή της Αμμουδάρας στο Ηράκλειο κατανάλωσε σημαντική ποσότητα αλκοόλ με αποτέλεσμα να λιποθυμήσει.

Επί τόπου έφθασαν διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι αφού προσέφεραν πρώτες βοήθειες στο ανήλικο κορίτσι την μετέφεραν στο ΠΑΓΝΗ όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται.

πηγή: cretapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΒΟΑΚ - Τροχαίο: νεκρός οδηγός νταλίκας που εγκλωβίστηκε στην καμπίνα (εικόνες)

Power Pass: 15 ερωτήσεις - απαντήσεις για την επιδότηση ρεύματος

Χίθροου: Εκατοντάδες “ορφανές” βαλίτσες… στοιβάζονται στον τερματικό σταθμό (βίντεο)